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ПАТ «Укрзализныця» начала продажу книг, сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов

«Пока приобрести литературу можно в Интерсити и Интерсити+», - написал он в Facebook.

По словам Крацова, рассматривается возможность введения такой услуги и в других поездах.

«Эта услуга новая для нашей компании, но уверены, что она будет востребована у наших клиентов-пассажиров. Есть и первые результаты – со вчерашнего дня пассажиры приобрели уже 12 книг», - отметил он.

Также в планах – возможность введения бук-кроссинга (обмена книгами) и сотрудничества с молодыми писателями.

 
ForUm

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