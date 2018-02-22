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Сегодня, 22 февраля, во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

«По данному факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры», - говорится в сообщении.

В это время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия.

Государственная пограничная служба Украины выражает слова соболезнования родным и близким погибшего.
ForUm

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