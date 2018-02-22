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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Так, переименованы:

- улица Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника в Печерском районе;

- улица Кировоградская в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Владимира Брожки;

- переулок Панфиловцев в переулок Иова Борецкого в Печерском районе.

Также по инициативе заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива переименована улица Ванды Василевской в ​​Шевченковском районе в улицу Богдана Гаврилишина.

Также депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться Северо-Броварской массив и микрорайон Вита-Литовская. Также улице Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название - Омелютинская.

Также было присвоено безымянной площади, ограниченной улицами Жилянская, Большая Васильковская и Физкультуры, название Троицкая.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный. 
ForUm

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