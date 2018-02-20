Малоизвестная компания ООО «Аркона Газ-Энергия», которую связывают с окружением Президента Петра Порошенко, вне конкурса получила право на разработку крупного нефтегазового месторождения на Полтавщине.



Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Упомянутая компания 18 мая 2017 года получила специальное разрешение на пользование недрами, а именно на разработку с дальнейшей добычей газа и газового конденсата на Свистунковско-Червонолуцком месторождении. Государственная служба геологии и недр Украины продала спецразрешение этой фирме без какого-либо аукциона за 3,8 миллиона гривен.

Это – значительно ниже рыночной цены на это специальное разрешение, утверждают в «Укрнафте», которая проводила геологоразведочные работы на этом месторождении с 1990-х годов.

По крайней мере, говорят, что сами они были готовы заплатить за него не менее 45 млн гривен, а в случае проведения торгов по системе аукциона, реальная стоимость могла бы вырасти и до 110 млн гривен, добавляют в «Укрнафте».

«Существенно уменьшить стоимость государственной лицензии «Аркона Газ-Энергия» стало возможным благодаря занижению реальных показателей объема запасов газа на месторождении», - отмечают журналисты.

По крайней мере, по расчетам самой «Арконы Газ-Энергия», на нем можно добыть всего 320 млн кубометров газа и 46 тыс. тонн конденсата. Именно такие объемы зафиксированы в выданном фирме спецразрешении.

В то же время специалисты «Укрнафты», которые исследовали месторождение много лет, имеют совершенно другие числа. Они оценивают извлекаемые запасы этого месторождения в 1,6 миллиарда кубометров газа и 130 тыс. тонн конденсата.

Суммарная стоимость этих залежей в случае успешной добычи на сегодня составила бы более 12 млрд гривен или 450 млн долларов.

В марте 2016 уставный капитал «Аркона Газ-Энергия» составлял всего 4000 гривен. А ее единственным владельцем был Игорь Мычко, ранее работавший в прокуратуре Донецкой области, а сейчас является основателем нескольких компаний, которые в основном специализируются на строительстве.

В сентябре 2016 Мычко увеличил уставный капитал фирмы в 5,614 млн гривен и отступил 50% доли Александру Нещотному.

Ранее этот человек работал в Амвросиевской райгосадминистрации (Донецкая область) и НАК «Украгролизинг», а сейчас является основателем нескольких фирм, специализирующихся на торговле и финансовом лизинге.

Но уже через две недели после того, как «Аркона Газ-Энергия» успешно получила специальное разрешение, у нее появились новые совладельцы. Произошло это 1 июня 2017.

Тогда 5% доли «Аркона Газ-Энергия» отошло юристу и адвокату Алексею Гребенченко. В начале 2000-х он работал в ОАО «Укропткульттовары», конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

Того же 1 июня 2017 Мычко и Нещотный отступили еще половину своей доли в фирме в пользу офшорной компании Ashburi Universal LTD (Белиз).

В едином государственной реестре юридических лиц конечным бенефициаром этой белизской фирмы указана гражданка Панамы – Рина Риос Родригез (Rina Rios Rodriguez). Скорее всего, она является лишь номинальным директором. На ее имя также зарегистрированы десятки других иностранных офшорных фирм.

Издание получило копии протокола общего собрания участников и новую редакцию устава «Аркона Газ-Энергия» от 1 июня 2017 года. Согласно этим документам, белизский офшор Ashburi Universal LTD на общем собрании участников общества представлял Алексей Бондарь - адвокат «Эковис Бондарь и Бондарь юридическое бюро», где, к слову, работал и Алексей Гребенченко – новый владелец 5% доли в «Арконе».

В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий – юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия.

Его жена – Наталья Маловацкая – работает нотариусом Киевского нотариального округа.

Именно Маловацкая во втором квартале 2017 перевела совладельцам «Аркона Газ-Энергия» - Игорь Мычко и Александру Нещотному по 1,39 млн гривен каждому. Эти данные журналисты получили от собственных источников в ГФС.

Именно такой была стоимость долей Мычко и Нещотного в уставном капитале фирмы «Аркона Газ-Энергия», которые они продали офшорной фирме Ashburi Universal LTD.

Из этого можно сделать вывод, что эти деньги, уплаченные женой члена Высшего совета правосудия, - это и есть оплата за вхождение офшорки в состав учредителей фирмы, которая и будет добывать газ на Полтавщине.

В СМИ Маловацкого называют «человеком Петра Порошенко». Во время внеочередных выборов президента Украины в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой «Блока Петра Порошенко» во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года.

По словам очевидцев, участвовавших в подготовке выборов, в команду президента способного юриста привел Сергей Березенко. О близости теперь депутата Березенко и Маловацкого также свидетельствует факт, что жена Березенко Ульяна в 2012 году выдавала на имя Маловацкого доверенность «на заключение и подписание договоров».

После успешных президентских выборов Порошенко оставил юриста Маловацкого в своей команде.

Осенью 2014 Маловацкий даже баллотировался в Верховную Раду по спискам «Блока Петра Порошенко», но не прошел. Позже, по предложению той же президентской политической силы был выдвинут на должность члена в Высший совет юстиции (сейчас Высший совет правосудия), где заседает до сих пор.