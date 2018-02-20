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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал главу дипломатического ведомства Люксембурга Жана Ассельборна идиотом. Об этом говорится в заялении, опубликованном на сайте венгерского правительства.

Так Сийярто отреагировал на интервью Ассельборна немецким СМИ, в котором он подверг резкой критике венгерский законопроект о запрете неправительственных организаций, которые поддерживают миграцию.

Ассельборн заявил, что ЕС должен наказать Венгрию, активизировав статью 7 союзного договора, которые лишает Будапешт права голоса в Совете Европы.

По словам Сийярто, «экстремистские либералы» хотят наводнить Европу мигрантами, а следовательно, и Венгрию, они несут неприемлемую точку зрения. А сам Ассельборн якобы ненавидит Венгрию.

«Жан Ассельборн – идиот, но венгры – нет; народ Венгрии не нуждается в сумасшедших идеях Люксембурга... Правительство Орбана защищает безопасность Венгрии, а министр иностранных дел Люксембурга с Джорджем Соросом хотел бы снести стену и наводнить Венгрию мигрантами», - считает венгерский министр.

В 2015 году Венгрия начала строительство стены на границе с Сербией для защиты от мигрантов.

В марте 2017 года парламент Венгрии принял законопроект об отправке мигрантов, прибывающих в страну, в специальные лагеря на границе с Сербией. Документ также предусматривает запрет на свободное перемещение мигрантов по территории страны.
ForUm

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