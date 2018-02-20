также в разделеПроисшествия
В Варшаве из-за национальности избили двоих украинцев 38
В Украине от кори умер еще один ребенок 46
За прошлые сутки погиб 1 военный, еще 4 – ранены 30
Задержан мужчина, зарезавший военного и женщину на Запорожье 42
В зоне АТО военный застрелил сослуживца 99
Сутки в АТО: 10 прицельных обстрелов, один военный ранен 40
Штаб: На Донбассе подорвались двое боевиков-россиян 87
В Киеве из-за ДТП остановился скоростной трамвай 92
На Днепропетровщине в частном доме нашли тела пяти человек 76
АТО: Боевики применили артиллерию и танки 62
Полковник Госпогранслужбы хотел «трудоустроиться» в «ЛНР» 72
В ВМС отрицают убийство морпехов из-за неуставных отношений 100
В зоне АТО пропал военный 88
В ДТП под Киевом попала маршрутка с детьми: есть жертвы 98
Жуткое ДТП в Крыму унесло жизни семи человек, в том числе детей 98
Сутки в АТО: 20 прицельных обстрелов, 2 военных ранены 33
На Харьковщине авто влетело в фуру и загорелось: четверо погибших 61
Заммэра Северодонецка погорел на взятке 43

В селе Залесье Броварского района Киевской области полицейские задержали бывшего участника АТО, который в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей и в правоохранителей, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, около 19 часов по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило сообщение о том, что в селе Залесье Броварского района местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по людям.

Оперативный сотрудник дежурной части направил наряд группы реагирования патрульной полиции и полицейские мгновенно прибыли по указанному адресу.

Во дворе по месту жительства мужчина в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей. В результате взрывов пострадали два человека, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

По словам начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова, при задержании вооруженный мужчина угрожал убийством двум сотрудникам полиции. Сначала бросил гранату и осуществил несколько прицельных выстрелов в сторону правоохранителей. После чего пытался завладеть служебным автомобилем и скрыться с места происшествия. Однако ему это не удалось - правоохранители применили к правонарушителю меры физического воздействия, спецсредства и задержали злоумышленника.

Им оказался 53-летний местный житель, который ранее участвовал в проведении антитеррористической операции в составе Вооруженных сил Украины.

На месте происшествия полицейские изъяли 40 гильз калибра 5,45 мм, обломки гранаты «Ф-1», две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и пистолет револьвер. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Также полковник полиции отметил, что сейчас по выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ст.15 (покушение на преступление), ч.2 п.7 ст.115 (умышленное убийство), по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют мотивы преступления, все обстоятельства происшествия и причины агрессивного поведения мужчины. Продолжается следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

95
Теги