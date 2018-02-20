В селе Залесье Броварского района Киевской области полицейские задержали бывшего участника АТО, который в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей и в правоохранителей, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, около 19 часов по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило сообщение о том, что в селе Залесье Броварского района местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по людям.

Оперативный сотрудник дежурной части направил наряд группы реагирования патрульной полиции и полицейские мгновенно прибыли по указанному адресу.

Во дворе по месту жительства мужчина в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей. В результате взрывов пострадали два человека, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

По словам начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова, при задержании вооруженный мужчина угрожал убийством двум сотрудникам полиции. Сначала бросил гранату и осуществил несколько прицельных выстрелов в сторону правоохранителей. После чего пытался завладеть служебным автомобилем и скрыться с места происшествия. Однако ему это не удалось - правоохранители применили к правонарушителю меры физического воздействия, спецсредства и задержали злоумышленника.

Им оказался 53-летний местный житель, который ранее участвовал в проведении антитеррористической операции в составе Вооруженных сил Украины.

На месте происшествия полицейские изъяли 40 гильз калибра 5,45 мм, обломки гранаты «Ф-1», две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и пистолет револьвер. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Также полковник полиции отметил, что сейчас по выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ст.15 (покушение на преступление), ч.2 п.7 ст.115 (умышленное убийство), по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют мотивы преступления, все обстоятельства происшествия и причины агрессивного поведения мужчины. Продолжается следствие.