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Военная полиция Сербии арестовала двух гражданок Украины и двух граждан США, которые с помощью дрона пытались снять здание старого Генштаба Сербии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сербские СМИ.

Министерство обороны Сербии подтвердило телеканалу Prvu TV арест четырех человек, которые попытались без разрешения снять здание. Издание Alo! пишет, что задержанные украинки - из Луганска.

Как сообщают СМИ, арестованных передали в руки полиции, дело находится на рассмотрении прокуратуры и полиции.

Задержанные пытались снять здание старого Генерального штаба, где сегодня размещены Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности Сербии.

Арест иностранных граждан подтвердил президент Сербии Александар Вучич, который сказал, что это не «что-то опасное». Больше информации он получит после встречи с представителями сербских спецслужб.

По данным сербских СМИ, здание является важным в командной системе армии Сербии, поскольку значительную часть своей деятельности в ней проводит министр обороны Александр Вулин.

 
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