Президент Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Согласно этому документу защищать интересы страны будет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Завтра, 20 февраля, исполняется ровно четыре года с начала агрессии Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства, которая началась с незаконной аннексии Крыма», - сказал Президент перед подписанием распоряжения.

Он отметил, что «борьба ведется не только на фронте и не только Вооруженными силами Украины». «Эта борьба продолжается в политической, дипломатической и юридической плоскости», - сказал Порошенко.

По его словам, «Украина сделала беспрецедентную работу по защите своих юридических позиций».

«Это касается судебных исков в Международный суд ООН в Гааге по поводу нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это касается и нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и ряда других международных документов», - отметил Глава государства.

«Сегодня – очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», - добавил Порошенко.

Он сообщил, что экономическим интересам страны нанесен серьезный ущерб, в частности ведется добыча полезных ископаемых, наносятся существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия строительством Керченского моста без разрешения Украины.

Президент отдельно подчеркнул, что «речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом»: «Этот вопрос безоговорочный, и никто под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать на каждом направлении экономические интересы Украинского государства, но и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована».

Министр иностранных дел Павел Климкин заметил, что меморандум является реальным результатом трехлетней работы мощной международной команды, которая включает известных международных экспертов, юристов, ученых. Документ содержит около 500 приложений. Он добавил, что этот меморандум стал первым, а в июне будут меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.

«То, что мы делаем – это комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще и за это заплатит», - отметил Климкин.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что меморандум, который уже сегодня будет передан в Гаагу, представляет правовые рамки претензии о нарушении прав Украины относительно Морской конвенции. Она также добавила, что арбитраж установил конкретные временные сроки – когда и что должно быть подано. «Фактически мы закладываем новую парадигму отношений с РФ, которая будет базироваться на исключительно правовой основе», - отметила Зеркаль.