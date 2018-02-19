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В воскресенье, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием  военнослужащий ранил сослуживца, который скончался в госпитале. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО», - говорится в сообщении.

На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военное медучреждение.

К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия сейчас выясняются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Возбуждено уголовное производство. Ведется следствие.

По данным СМИ трагедия произошла в Марьинке Донецкой области.

Как сообщил источник, между двумя военнослужащими части А0409 (30-ая отдельная механизированная бригада) возникла ссора, во время которой один из них застрелил другого из автомата Калашникова.
ForUm

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