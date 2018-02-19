У православных и греко-католиков с понедельника, 19 февраля, начался Великий пост – самый длительный из многодневных постов, установленных церковью.

Длительность поста вместе со Страстной седмицей – 48 дней. Пост – это отказ не только от определенной пищи, но и от всех вредных привычек и увеселений.

Великий пост, называемый еще Святой четыредесятницей, был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

В течение всего поста верующий должен полностью отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, сыра, масла, сметаны, яиц, жира.

Не придерживаться поста могут люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие. При этом в церкви призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте – молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу.

Завершится Великий пост главным христианским праздником – Пасхой. В этом году она приходится на 8 апреля.