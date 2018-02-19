также в разделеПроисшествия
В Киеве из-за ДТП остановился скоростной трамвай 77
На Днепропетровщине в частном доме нашли тела пяти человек 56
АТО: Боевики применили артиллерию и танки 35
Полковник Госпогранслужбы хотел «трудоустроиться» в «ЛНР» 56
В ВМС отрицают убийство морпехов из-за неуставных отношений 87
В зоне АТО пропал военный 84
В ДТП под Киевом попала маршрутка с детьми: есть жертвы 87
Жуткое ДТП в Крыму унесло жизни семи человек, в том числе детей 87
Сутки в АТО: 20 прицельных обстрелов, 2 военных ранены 33
На Харьковщине авто влетело в фуру и загорелось: четверо погибших 56
Заммэра Северодонецка погорел на взятке 36
За прошлые сутки в зоне АТО – 10 обстрелов, 1 военный погиб 31
На Ривненщине 2 сотни старателей напали на полицейских 142
В офис Таруты бросили «коктейль Молотова» 58
На Прикарпатье пытались поджечь музей Степана Бандеры 56
ГПУ подтвердила убийство 4 морпехов на Донбассе 296
СМИ о гибели морпехов: Два бойца расстреляли четырех товарищей под Широкино 225
Штаб АТО сообщил о гибели морпехов 249

В воскресенье, 18 февраля, около передовых позиций сил АТО на светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные разведки.

«Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации. Один из них – Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой – Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения», - говорится в сообщении.

В штабе не исключили, что пророссийские медиаресурсы будут пытаться обвинить силы АТО в нарушении Минских договоренностей и припишут гибель и ранения боевиков украинским военным.

«Еще один факт российского присутствия на Донбассе обнаружен. Сейчас выясняется информация о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации», - резюмировали в штабе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги