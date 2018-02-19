В воскресенье, 18 февраля, около передовых позиций сил АТО на светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные разведки.

«Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации. Один из них – Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой – Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения», - говорится в сообщении.

В штабе не исключили, что пророссийские медиаресурсы будут пытаться обвинить силы АТО в нарушении Минских договоренностей и припишут гибель и ранения боевиков украинским военным.

«Еще один факт российского присутствия на Донбассе обнаружен. Сейчас выясняется информация о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации», - резюмировали в штабе.