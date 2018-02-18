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Полиция проверяет сообщение о заминировании шести станций столичной подземки.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, проводится осмотр станций «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Незалежности» и «Крещатик».

В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.

Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.
ForUm

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