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В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни состоялся молебен памяти погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает Громадське. «У нас есть долг перед всеми героями продолжать борьбу за независимую и свободную Украину, за которую они погибли и которую хотели видеть», - сказал сын героя Небесной Сотни Владимир Бондарчук.

На мероприятии присутствовали более 100 человек. Они спели гимн Украины и скандировали лозунги «Слава Украине!» И «Герои не умирают».

18 февраля 2014 в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля в центре столицы погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.
ForUm

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