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Премия Вольфа в области математических наук за 2018 присуждена члену-корреспонденту НАН Украины Владимиру Дринфельду и Александеру Бейлинсону, которые работают в Университете Чикаго (США).

Как сообщает пресс-служба НАН, премия присуждена за цикл их инновационных работ по алгебраической геометрии, теории представлений и математической физики.

«Речь идет о результатах первостепенной важности, которые создают геометрическую модель алгебраической теории, что играет ключевую роль в теории полей и физической теории струн, и таким образом усиливают плодотворное взаимодействие между современными фундаментальными математикой и физикой. Эти результаты получены авторами в ходе совместных исследований по программе Ленглендса, которая занимает выдающееся место в современной теории и хорошо известна среди соответствующих специалистов», - говорится в сообщении.

Украинский математик член-корреспондент НАН Украины Владимир Дринфельд (родился 14 февраля 1954 года) в течение длительного времени работал в Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина НАН Украины (г. Харьков). Он известен благодаря тому, что обогатил мировую науку выдающимися результатами в области алгебраической геометрии над полями положительной характеристики, математической физики и теории деформаций алгебраических структур. Эти результаты стали основой новых разделов современной математической науки - теории модулей Дринфельда и теории квантовых групп. По этим направлениям достаточно широкий круг специалистов проводят дальнейшие интенсивные исследования, которые содержательно влияют на развитие различных областей математики и физики. Результаты Дринфельда, касающиеся указанных выше проблем, содержатся в перечне достижений, за которые автора наградили Филдсовской медалью в 1990.

Премии фонда имени Вольфа был основан в 1978 году. Ими ежегодно отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки, в том числе и математики, а также в нескольких видах искусств.  
ForUm

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