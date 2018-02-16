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Россия не заинтересована в присоединении Донбасса – это территория подверглась военному нападению Кремля для ослабления и дестабилизации Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила ForUm’у пресс-служба Главы государства.  

«Однако Украина является целью России. Россия имеет другую цель. Ее цель заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за «величайшую катастрофу ХХ века», как Путин охарактеризовал распад Советского Союза. Распад «русского мира», построенного на лжи и насилии», - подчеркнул Президент.

Он напомнил о «маленьких зеленых человечках» в Крыму: после первых смехотворных возражений Кремль признался в истине. «Неудивительно, что те же люди на этот раз прослеживаются, например в Сирии. Я не тот, кто верит отрицанием Москвы, что, как они утверждают, «их там нет». Я тот, кто предупреждает об отсутствии границ у Кремля по его скрытой повестке дня», - подчеркнул Глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина как никто другой хорошо знакома с московской гибридной тактикой. «Вот почему я призываю вас: в нашем общем интересе противостоять попыткам России сломать наше единство и разрушить наши демократии. Доказать, что с шантажом и агрессией покончено в Европе. Что Европа является континентом мира, стабильности и сотрудничества. И что универсальные ценности должны уважать все», - подчеркнул Глава государства.
ForUm

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