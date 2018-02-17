Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм присвоения государственных средств должностными лицами ряда коммерческих структур и структурных подразделений ОАО «Укрзализныця», что создавало угрозу стабильной и безопасной деятельности железной дороги.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители обнаружили многомиллионные злоупотребления должностных лиц при закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что закупленная структурными подразделениями «Укрзализныци» продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей, в частности, была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция. По месту регистрации коммерческих структур реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась, офисные, производственные и складские помещения отсутствовали.

«По заключению профильных экспертов, использование запчастей ненадлежащего качества на грузовых вагонах ОАО «Укрзализныця», 84% из которых эксплуатируются с более чем нормативным сроком службы, может привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновения чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли. В частности, аварийных ситуаций с грузовым подвижным составом, временной или полной остановке отдельных направлений железнодорожного сообщения», - подчеркнули в СБУ.

Совместно с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, проводятся следственные действия в подразделениях и филиалах «Укрзализныци» в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, по результатам которых будет объявлено о подозрениях лицам, причастным к противоправной деятельности.

Продолжается досудебное следствие.