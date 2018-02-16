также в разделеОбщество
16 февраля. Картина дня 44
Мужчина едва не вывез на велосипеде 100 кг радиоактивного металлолома из-под Чернобыля 24
В Киеве 20 тысяч участников АТО ждут психологическую реабилитацию 21
САП завершила расследование дел Полякова и Розенблата 66
Защита Захтея обжалует приговор 25
Военные журналисты впервые отмечают профессиональный праздник 33
Желающих жить в Польше украинцев расспрашивают об УПА и Бандере 41
Сущенко и Сенцова могут обменять на крымских дезертиров 22
Опубликованы имена убитых под Широкино морпехов 98
Обрушилась часть знаменитой крепости в Каменец-Подольском 55
Любимица миллионов Оксана Марченко рассказала, благодаря кому состоялся успех ее нового проекта 91
На выходных в Украине похолодает 61
ОБСЕ: Ситуация на Донбассе движется по нарастающей спирали насилия 55
Три запрещенных российских сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине 137
Украинские спасатели получат новую форму 228
В Крыму «украинского диверсанта» Захтея приговорили к 6,5 годам колонии 45
Названы чиновники, получившие самые большие премии 59
15 февраля. Картина дня 94

Кондитерская корпорация Президента Украины Петра Порошенко «Рошен» продает свой товар приднестровской компании «Шериф», владелец которой считается главным бенефициаром существования так называемой ПМР. Об этом говорится в журналистском расследовании RISE Moldova, сообщает Украинская правда.

Журналисты выяснили, что с тех пор как власти Украины ввели ограничения на торговлю с оккупированными Крымом и Донбассом, около 300 украинских компаний переключились на западных сепаратистов и наторговали с ПМР более чем на 100 миллионов долларов.

В частности, Roshen с 2014 года по первую половину 2017 года наторговал с «Шерифом» на 3 миллиона долларов.

Журналисты показали выписку из таможенной базы данных Украины, доказывающую факт июльского экспорта фирмы «Рошен» в Приднестровье.

«Таких сделок между компаниями украинского президента и приднестровского олигарха – сотни», - отмечают они.

«Весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой. Это подтверждают как данные экспорта из украинской таможни, так и в фирме Tezaurus-VDS SRL, официальном дистрибьюторе товаров «Рошен» в Республике Молдова», - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что хоть «власти» Приднестровья и заявляют о торговой блокаде региона Киевом и Кишиневом, якобы активизировавшейся в 2014 году из-за конфликта на востоке Украины, «Шериф» сохранила позицию крупнейшего импортера украинских товаров в самопровозглашенную республику. Более того, за последние несколько лет доля этой фирмы в структуре украинско-приднестровского импорта выросла в разы.

Журналисты, проанализировав более полумиллиона экспортных операций из Украины, составили топ-20 крупнейших торговых партнеров «Шерифа» в период 2016 и первой половины 2017 года.

«Даже за этот  сравнительно короткий период в первую десятку отправителей товаров, кроме фирмы президента Порошенко, вошли украинские представительства таких мировых гигантов как «Кока-кола» и «Нестле», - говорится в статье.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги