Кондитерская корпорация Президента Украины Петра Порошенко «Рошен» продает свой товар приднестровской компании «Шериф», владелец которой считается главным бенефициаром существования так называемой ПМР. Об этом говорится в журналистском расследовании RISE Moldova, сообщает Украинская правда.

Журналисты выяснили, что с тех пор как власти Украины ввели ограничения на торговлю с оккупированными Крымом и Донбассом, около 300 украинских компаний переключились на западных сепаратистов и наторговали с ПМР более чем на 100 миллионов долларов.

В частности, Roshen с 2014 года по первую половину 2017 года наторговал с «Шерифом» на 3 миллиона долларов.

Журналисты показали выписку из таможенной базы данных Украины, доказывающую факт июльского экспорта фирмы «Рошен» в Приднестровье.

«Таких сделок между компаниями украинского президента и приднестровского олигарха – сотни», - отмечают они.

«Весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой. Это подтверждают как данные экспорта из украинской таможни, так и в фирме Tezaurus-VDS SRL, официальном дистрибьюторе товаров «Рошен» в Республике Молдова», - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что хоть «власти» Приднестровья и заявляют о торговой блокаде региона Киевом и Кишиневом, якобы активизировавшейся в 2014 году из-за конфликта на востоке Украины, «Шериф» сохранила позицию крупнейшего импортера украинских товаров в самопровозглашенную республику. Более того, за последние несколько лет доля этой фирмы в структуре украинско-приднестровского импорта выросла в разы.

Журналисты, проанализировав более полумиллиона экспортных операций из Украины, составили топ-20 крупнейших торговых партнеров «Шерифа» в период 2016 и первой половины 2017 года.

«Даже за этот сравнительно короткий период в первую десятку отправителей товаров, кроме фирмы президента Порошенко, вошли украинские представительства таких мировых гигантов как «Кока-кола» и «Нестле», - говорится в статье.