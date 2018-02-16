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Российский «ВТБ» массово закрывает отделения в Украине и к лету намерен оставить один-два офиса в Киеве, сообщил глава банка Андрей Костин.

«Мы к лету фактически свернем деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве», — приводит его слова РИА Новости.

«Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками», — добавил Костин.

Напомним, Украина с 23 марта прошлого года ввела санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков: «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

 
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