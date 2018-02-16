Военные журналисты Вооруженных сил Украины сегодня впервые отмечают профессиональный праздник.

«В соответствии с приказом министра обороны Украины бойцов информационного фронта, которые служат в украинской армии, ежегодно 16 февраля будут поздравлять по случаю Дня военного журналиста Украины», - сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили, что 16 февраля 2015 под Дебальцево во время выполнения боевого задания погиб редактор редакции телевидения Телерадиостудии Министерства обороны Украины «Бриз» капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин.

Также много гражданских журналистов с началом российской агрессии отложили собственные профессиональные планы и проекты и стали в ряды украинской армии. Трое из них погибли.

Так, ночью 4 сентября 2014-го от огня русских «Смерчей» в Новоайдарском районе Луганской области погиб известный украинский журналист Олег Задоянчук. В октябре того же года на подступах к Счастью погиб львовский журналист Виктор Гурняк. Днипровский журналист Александр Черников служил в 9-й роте 25-й бригады ДШВ и пал 22 января 2015-го, защищая Донецкий аэропорт. Сергей Николаев был известным украинским фотожурналистом. Он погиб в феврале 2015 неподалеку Песок.