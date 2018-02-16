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Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Рабочий визит Порошенко в Литовскую Республику проходит по приглашению президента этой страны Дали Грибаускайте, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

После официальной церемонии встречи высоких гостей в Президентском дворце состоялась торжественная церемония поднятия флагов трех стран Балтии и художественная программа.

По случаю исторической даты Порошенко сделал запись в Книге почетных гостей Президентского дворца Литовской Республики.

Кроме того, Глава Украинского государства вместе с приглашенными высокими гостями принял участие в торжественном богослужении в Вильнюсском кафедральном соборе.

В торжествах по случаю 100-летия восстановления Литовской государственности также приняли участие главы иностранных делегаций, в том числе президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Польши Дуда, кронпринцесса Швеции Виктория и принц Швеции Даниэль.
ForUm

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