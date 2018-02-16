Заместителя Северодонецкого городского головы и помощника депутата задержали во время получения взятки в размере 135 тыс. грн.

Задержание в рамках уголовного производства провели сотрудники прокуратуры Луганской области совместно с сотрудниками СБУ в Луганской и Донецкой областях, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Досудебным следствием установлено, что в конце 2017 чиновник требовал от директора строительной компании деньги в размере 10% от стоимости объекта строительства при выполнении этой компанией строительных работ по ремонту сетей, помещений систем отопления, водоснабжения и водоотведения здания одной из больниц Северодонецка.

15 февраля во время получения неправомерной выгоды в размере 135 тыс. грн чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему и посреднику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Проводится комплекс неотложных следственно-розыскных действий для документирования преступной деятельности, продолжаются обыски по месту жительства и работы чиновника.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время проверяется причастность должностного лица к совершению других коррупционных преступлений на территории области.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.