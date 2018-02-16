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В Киеве по подозрению в вымогательстве взятки в 50 тыс. долларов задержан директор ООО «Элита-центр», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 разоблачена и задокументирована противоправная деятельность директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости «Элита центр», – говорится в сообщении.

Установлено, что директор ООО «Элита центр», действуя в сговоре с руководителем ООО «Строительно-инвестиционная компания «ПСП ЛТД», требовали 50 тысяч долларов США от владельца квартиры в новостройке «Элита центра» за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

В прокуратуре отметили, что злоумышленники за указанное вознаграждение предлагали свою помощь в решении вопроса о не открытии против владельца квартиры гражданских дел и отзыв существующих исков о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.

В четверг, 15 февраля, директор ООО «Элита центр» был задержан по месту своего проживания, а его сообщник - под зданием Оболонского райсуда столицы сразу после получения указанных денежных средств.

В настоящее время по согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 директору ООО «Элита центр» и ООО «Строительно-инвестиционная компания «ПСП ЛТД» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.368-3 УК Украины.

Подозреваемым готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия, проводимые совместно с работниками УЗЭ в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины продолжаются.
ForUm

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