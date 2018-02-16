Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о новой эскалации военных действий на востоке Украины. Об этом заявил заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александер Хуг в пятницу, 16 февраля, в телефонном интервью dpa, сообщает DW

«Мы вновь движемся по нарастающей спирали насилия», - отметил Хуг.

По его словам, за прошедшую неделю число нарушений режима прекращения огня между пророссийскими боевиками и украинскими военными возросло на 30 процентов по сравнению с неделей ранее.

«Наблюдалось, по меньшей мере, 1000 случаев применения тяжелых вооружений, которые в действительности уже должны были отведены», - указал он.

Хуг также подчеркнул, что «ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой».

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировано 10 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник получил боевую травму.