Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,88 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару ниже на 18 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов, сообщает УНИАН.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,54/33,58 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7598 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 800 сделок на сумму 453,12 миллиона долларов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США –2675,9805 (15 февраля – 2665,4762) 100 EUR – 3343,1024 (15 февраля –3291,3300 ) 10 RUR – 4,7286 (15 февраля – 4,6284).