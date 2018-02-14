В среду, 14 февраля, активисты «Черного комитета» на помещении Консульства Республики Польша в Киеве вывесили «доску польских преступлений против Украины».

Об этом сообщает Польское Радио.

На ней изображены контуры Польши и Украины в национальных – бело-красных и сине-желтых цветах. Из Польши в Украину ведут стрелки с надписями: «оккупация, полонизация, пацификация, операция «Висла», репрессии и концлагеря».

Информацию об этом инциденте подтвердил посол Республики Польша в Киеве Ян Пекло. «Перед Консульством появились несколько человек, развернули этот плакат, сфотографировали и быстро исчезли», - сказал посол. По его словам, «комментарий – лишний, акция не имела массового характера». Как пояснил Пекло, «это, скорее, попытки различных групп, пытающихся получить известность».

В направленном Польскому прессовому агентству сообщении организация «Черный комитет» объявила, что Польша использует факт, что Украина находится в состоянии войны. «Постоянно навязывает нам свое видение нашего законодательства и нашей истории», - говорится в заявлении.

«Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. «Черный комитет» отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры», - написал «Черный комитет».