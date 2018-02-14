Кабинет Министров Украины одобрил документ, который определяет четкие сроки отделения от газового монополиста НАК «Нафтогаз Украины» функций транспортировки и хранения газа.

Как сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Постановление КМУ предусматривает четкий механизм и сроки передачи имущества «Уктрансгаза» новому независимому газовому оператору Украины - ПАО «Магистральные газопроводы Украины» для начала полноценной работы. Это, в частности, магистральные газопроводы, подземные хранилища, сервисные службы.

Протокольным решением акционер «Нафтогаза» - правительство Украины поручило правлению компании, а также «Укртрансгаза» и ПАО «Магистральные газопроводы Украины» безотлагательно обеспечить подготовительные мероприятия для своевременной реализации данного постановления КМУ, которое вступит в силу после окончательного решения Стокгольмского арбитража, вынесение которого запланировано на конец этого месяца.

Напомним, 9 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» принял решение о создании новой компании-оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».