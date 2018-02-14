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Адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, заявившей о вступлении в интимную связь с Дональдом Трампом.

Эти деньги «ни прямо, ни косвенно» ему компенсированы не были, отметил он в письменном заявлении, распространенном во вторник, 13 февраля, сообщает DW.

Одновременно Коэн указал, что платеж Клиффорд был легальным и не был связан с предвыборной кампанией Трампа на президентских выборах в 2016 году. О том, почему он выплатил эти деньги, адвокат не сообщил.

В середине января в американских СМИ появилась информация о предполагаемой внебрачной связи Трампа с порноактрисой, которая якобы имело место в июле 2006 года. В конце января газета The Wall Street Journal сообщила, что в 2016 году Коэн заплатил ей за неразглашение этой информации 130 тысяч долларов, однако сам адвокат отрицал этот факт.

 
ForUm

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