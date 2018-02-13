Правящая партия Южно-Африканской Республики «Африканский национальный конгресс» (АНК) дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, иначе он будет снят с должности. Об этом сообщает южноафриканская телерадиокомпания SABC, передает 112 Украина.

«На заседании примерно девять часов исполнительный комитет партии АНК принимал решение о дальнейшей судьбе президента Зумы, который ранее отказался уйти с должности добровольно», - говорится в сообщении.

Лидер АНК Сирил Рамафоза направился в резиденцию главы государства, чтобы сообщить решение партии.

Джейкоб Зума занимает пост президента ЮАР с 2009 года. В парламенте уже несколько раз пытались объявить импичмент из-за подозрения Зумы в коррупции и мошенничестве. В августе парламент безуспешно попытался вынести президенту вотум недоверия, а с конца декабря предлагает мирно уйти в отставку.