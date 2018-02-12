В Украине официально зарегистрированы 663 тысячи граждан - собственников огнестрельного оружия, которые имеют на руках более 800 тысяч «стволов».

Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос Українських Новин.

«По состоянию на 1 января 2018 года по данным автоматизированных учетов, которые формируют органы полиции, зарегистрировано 663 126 собственников огнестрельного оружия, у которых в личном пользовании находятся 736 918 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 145 859 единиц охотничьего нарезного оружия», - говорится в ответе.

Согласно украинскому законодательству, граждане Украины не могут быть собственниками не охотничьего огнестрельного оружия - пистолетов, автоматов, пулеметов и штурмовых винтовок.

Тем не менее за последние годы только глава МВД Арсен Аваков вручил в виде «наградного» более 3 тыс единиц такого оружия. По 500 »стволов» ежегодно вручают в виде наград СБУ, Минобороны и другие силовые органы.

По данным «Украинской ассоциации владельцев оружия», сегодня на руках у украинцев может быть до 5 млн единиц незарегистрированного легкого огнестрельного оружия.

В МВД оценивают такие данные значительно скромнее. Так, советник главы МВД Иван Варченко ранее заявлял, что нелегального огнестрельного оружия в Украине - не более 300 тысяч.

В 2017 году Национальная полиция Украины изъяла у граждан тысячу пистолетов, 78 гранатометов, автоматы, обрезы, винтовки, 240 тыс патронов, более двух тысяч гранат и 72 взрывных устройства.

Напомним, в июле 2017 года народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на руках у украинцев официально находятся 900 тысяч единиц огнестрельного оружия.