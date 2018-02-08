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Кандидат на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро экс-прокурор США Марта Борщ отозвала свою кандидатуру. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Егор Соболев.

«Марта Борщ, которая обвиняла Лазаренко от имени Соединенных Штатов, просит больше не рассматривать ее кандидатуру на аудитора Антикоррупционного бюро Украины», – отметил он

Соболев подчеркнул, что получил от нее письмо этой ночью.

«Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность», - процитировал нардеп текст письма.

Соболев напомнил, что в прошлом году, когда он еще возглавлял парламентский комитет по противодействию коррупции, была предложена кандидатура Борщ для назначения аудитором НАБУ от Верховной Рады.
ForUm

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