Кандидат на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро экс-прокурор США Марта Борщ отозвала свою кандидатуру. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Егор Соболев.
«Марта Борщ, которая обвиняла Лазаренко от имени Соединенных Штатов, просит больше не рассматривать ее кандидатуру на аудитора Антикоррупционного бюро Украины», – отметил он
Соболев подчеркнул, что получил от нее письмо этой ночью.
«Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность», - процитировал нардеп текст письма.
Соболев напомнил, что в прошлом году, когда он еще возглавлял парламентский комитет по противодействию коррупции, была предложена кандидатура Борщ для назначения аудитором НАБУ от Верховной Рады.
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