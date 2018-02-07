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По данным Гидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает ГосЧС.

В четверг, 8 февраля, днем в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега.

В течение 9 февраля  в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

8 февраля в Украине и ночью 9 февраля усиление ветра до 15-20 м/с.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)», - предупредили в ГосЧС.
ForUm

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