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Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь его стране найти компромисс в вопросе Приднестровья. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Киев – важный партнер в формате 5 + 2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть», - сказал Додон, но не стал конкретизировать, в чем именно может заключаться помощь Киева.

Он также признал, что за время президентства еще не имел контактов со своим украинским коллегой, а на вопрос о том, когда может состояться встреча с Порошенко, ответил «всему свое время».

Известный пророссийскими взглядами Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил «независимость» от Молдовы. Самопровозглашенной «независимости» Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную.

После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над этим регионом. В той войне на стороне сепаратистов приняли участие отдельные бойцы и целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5 + 2 (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).
ForUm

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