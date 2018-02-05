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Два человека погибли и более сотни пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Южной Каролине, США.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на BBC.

Поезд Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым поездом в городе Кейс, штат Южная Каролина, в результате чего погибли 2 человека и пострадали 116. Всего в поезде находилось 147 человек.

Как сообщается, погибшие – двое мужчин, машинист и кондуктор, которые ехали в передней части поезда.

Из-за столкновения локомотив и несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов. По словам губернатора Южной Каролины Генри Макмастера, грузовой поезд стоял на путях рядом с главной железнодорожной линией и был пустой. Он сообщил также, что пассажирский поезд двигался не по своему пути.
ForUm

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