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С 2012 года в поездах «Интерсити» разбито 557 окон, рассказал в интервью ведомственной газете Магистраль заместитель начальника филии «Украинская железнодорожная скоростная компания» ПАТ «Укрзализныця» по техническим вопросам Александр Кутишенко. 

«Поезда «Украинской железнодорожной скоростной компании» осуществляют рейсы с 2012 г. На сегодня в результате вандализма повреждено уже 557 окон», - сказал он.

По словам чиновника, стоимость одного окна меняется в соответствии с экономической ситуацией в Украине.

«Сейчас одно окно стоит примерно 10 тыс. грн. Таким образом, стоимость разбитых окон за эти годы составила более 5,5 млн грн», - сказал Кутишенко.

Он добавил, что это только расходы на закупку стеклопакетов, общие же убытки намного выше.

В частности, для замены окон отвлекаются от основной работы сотрудники. А поезд, в котором осуществляется ремонт, отставляется, как минимум, на сутки, потому что клей и другие технологические материалы должны затвердеть. А это влечет за собой серьезные убытки.

«За один рейс в среднем перевозится чуть более тысячи пассажиров, что приносит доход свыше 300 тыс. грн. Если поезд в рейс не вышел, «Укрзализныця» несет убытки», - пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что это потери только от разбитых боковых окон в вагонах.

«А еще есть случаи повреждения лобового стекла в кабинах машинистов. За время работы филиала «УЗСК» их зафиксировано уже 45. Одно такое стекло стоит примерно 745 тыс. грн, и чтобы его заменить, приходится отставлять поезд как минимум на четверо суток. Итак, общие убытки в этом случае намного больше», - сказал Кутишенко.

Он добавил, что пассажиры поездов на серьезные травмы пока не жаловались.

«В большинстве случаев при попадании посторонних предметов разбивается только одно – внешнее – стекло. На стоимость ремонта это никак не влияет, поскольку в любом случае заменяется весь стеклопакет. Однако по крайней мере обеспечивается безопасность пассажиров», - отметил чиновник.

25 января известная певица Руслана Лыжичко ехала из Киева во Львов скоростным поездом Интерсити +. Когда поезд набрал скорость, в окно вагона попал камень. Он пробил оба стекла и упал на сиденье рядом с Русланой. К счастью, от этих хулиганских действий в вагоне никто не пострадал.
ForUm

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