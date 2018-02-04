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В воскресенье, 4 февраля, в Днипре на Набережной Победы в автокатастрофе погиб известный волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский.

Как пишет donbass.ua, раньше он жил в Донецке и при поддержке Михаила Воронина открыл свое ателье. Также дизайнер выпустил коллекцию одежды своей ТМ Menstown.     

Во время начала военного противостояния Краснопольский с женой начали помогать украинским военным на блокпостах, за что предприниматель попал в подвал «МГБ ДНР».

«Меня сдала 19-летняя дочь партнерши по ателье, — вспоминал волонтер. — Пришли ко мне в цех из «МГБ ДНР» люди, размахивали документами, распечатанными на принтере, потом ушли и вернулись уже с оружием».

 

 

5 дней мужчину продержали в подвале донецкого здания СБУ, где его допрашивал следователь из России. В телефоне Краснопольского нашли фотографии с украинскими военными — это и послужило поводом удержания в подвале.

«За украинский флажок в машине могли убить уже в апреле 2014 года», — вспоминает волонтер. Ему повезло выжить, Краснопольского выпустили по обмену. После этого семья решила уехать из оккупированного Донецка. 

Они перебрались в Днипро, где Краснопольский продолжил дизайнерскую и волонтерскую деятельность. Он также шил одежду, бронежилеты и рюкзаки для бойцов АТО. Кроме того, он открыл интернет-магазин hunta.in.ua в котором продавал аксессуары и футболки с украинской символикой.

По данным издания Информатор, автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia осуществлял разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранил автомобиль.

В результате удара левая сторона кузова «корейца» была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть.
ForUm

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