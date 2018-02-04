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С 3 на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Об этом сообщает ГосЧС.

Так, во Львовской области обесточено – 220 населенных пунктов, Ивано-Франковской – 46, Закарпатской - 44, Тернопольской – 43, Ривненской - 22, Черниговской – 18 и Сумской - 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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