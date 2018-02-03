Наместник Десятинного монастыря Украинской православной церкви обратился к американскому президенту Дональду Трампу, прося защитить обитель от беззаконий радикалов.

«Наместник Десятинного монастыря УПЦ архимандрит Гедеон (Харон), гражданин США и орденоносец (он служил в Калифорнии, был капелланом на корабле ВМС США и удостоен правительственных наград), обратился от имени братии монастыря (среди нее трое — американцы) и десятинной общины киевлян к президенту Трампу с призывом защитить их от беззакония и произвола», — пишет пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов в своей статье, опубликованной в пятницу на сайте «Интерфакс-Религия».

По его словам, аналогичная просьба направлена к американским православным единоверцам — госсекретарю США Рексу Тиллерсону и послу США на Украине Мэри Йованович.

Представитель УПЦ напомнил, что на прошлой неделе, 25 января, боевики сначала попытались поджечь монастырь, притащив к нему канистры с бензином, а затем срезали болгаркой стенды, оскорбляя и угрожая монахам.

Полиция арестовала двух поджигателей, судья определила им арест с правом освобождения под залог, однако сообщила, что она, ее семья и дети подвергается запугиванию со стороны боевиков, отметил собеседник агентства.

Сами боевики, по данным В.Анисимова, призывают собратьев из подобных группировок объединиться и снести монастырь с лица земли.

«Читаешь, смотришь и помаешь, что и заступиться-то за христианина некому. Кроме далекого и всемогущего Трампа. Что называется, заграница нам опять поможет. А кто еще?» — сетует спикер Украинской православной церкви.