Министерство обороны США опубликовало новую ядерную доктрину. В резюме к документу в Пентагоне отметили, что со времени публикации доклада в 2010 году «ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась».
В ведомстве заявили, что другие страны, в том числе Россия и Китай, пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и «ведут себя все более агрессивно», передает 112 Украина.
«Северная Корея продолжает свои незаконные действия, направленные на усиление ракетно-ядерного потенциала, что является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Иран согласился на ограничения своей ядерной программы, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий. Тем не менее, он сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения», – говорится в резюме.
Минобороны США отмечает, что ядерная сделка с Ираном может ограничивать программу Тегерана по созданию ядерного оружия, «едва ли можно сомневаться, что Иран сможет достаточно быстро наладить производство ядерного оружия, если будет принято соответствующее решение».
В документе указано, что для решения новых задач, предусмотренных стратегией, правительство США выделяет дополнительные средства на отдельные компоненты программы замены ядерного потенциала, чтобы «повысить гибкость и боеспособность ядерных сил США».
Эти дополнительные ресурсы должны повысить эффективность ядерного сдерживания, «лишив потенциальных противников иллюзий, что ограниченное использование ядерного оружия может позволить им получить преимущество перед США и союзниками».
«Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить такое преимущество, отчасти основана на представлении Москвы, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта», – говорится в документе.
В Пентагоне заявили, что недавние заявления России относительно этой доктрины можно расценить как «снижение Москвой «ядерного порога», переступив который, можно первыми применить ядерное оружие».
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