также в разделеМир
КНДР за год заработала $200 млн на экспорте в обход санкций 12
В РФ прокомментировали ядерную доктрину США 16
Обнародован доклад о злоупотреблениях ФБР в расследовании по РФ 41
В Минске осудили авторов российского сайта за разжигание межнациональной розни 32
Во Франции в результате крушения 2 военных вертолетов погибли 5 человек 45
У Трампа объяснили, зачем глав спецслужб РФ пустили в США 121
Во Франции мигранты устроили массовую драку, ранены 5 человек 72
Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой 94
СМИ: В знак протеста Израиль отзовет своего посла из Польши 198
ЧМ-2018 в России может сорвать саранча 106
СМИ: Главы трех разведслужб РФ недавно ездили в Вашингтон 56
СМИ: США неудачно испытали систему ПРО в Тихом океане 72
Atlantic Council: «Кремлевский доклад» неожиданно заменили перед утверждением 85
Германия разрешила строительство «Северного потока-2» 221
Трамп решил не закрывать тюрьму в Гуантанамо 29
Фигуранты «кремлевского доклада» за день потеряли $1,1 миллиарда 87
От Белого дома потребовали объяснить визит главного разведчика РФ в США 207
Трамп назвал РФ и Китай главными угрозами США 36

Министерство обороны США опубликовало новую ядерную доктрину. В резюме к документу в Пентагоне отметили, что со времени публикации доклада в 2010 году «ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась».

В ведомстве заявили, что  другие страны, в том числе Россия и Китай, пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и «ведут себя все более агрессивно», передает 112 Украина.

«Северная Корея продолжает свои незаконные действия, направленные на усиление ракетно-ядерного потенциала, что является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Иран согласился на ограничения своей ядерной программы, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий. Тем не менее, он сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения», – говорится в резюме.

Минобороны США отмечает, что ядерная сделка с Ираном может ограничивать программу Тегерана по созданию ядерного оружия, «едва ли можно сомневаться, что Иран сможет достаточно быстро наладить производство ядерного оружия, если будет принято соответствующее решение».

В документе указано, что для решения новых задач, предусмотренных стратегией, правительство США выделяет дополнительные средства на отдельные компоненты программы замены ядерного потенциала, чтобы «повысить гибкость и боеспособность ядерных сил США».

Эти дополнительные ресурсы должны повысить эффективность ядерного сдерживания, «лишив потенциальных противников иллюзий, что ограниченное использование ядерного оружия может позволить им получить преимущество перед США и союзниками».

«Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить такое преимущество, отчасти основана на представлении Москвы, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта», – говорится в документе.

В Пентагоне заявили, что недавние заявления России относительно этой доктрины можно расценить как «снижение Москвой «ядерного порога», переступив который, можно первыми применить ядерное оружие».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги