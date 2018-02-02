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Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении двум лицам по делу о расхищении морского торгового флота Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«31 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении двум лицам в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Растрата имущества в особо крупных размерах»)», – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что речь идет об экс-директоре компании Zealand Holdings Inc. и экс-президенте ЗАО СК «Си Трайдент» (100% обеих компаний принадлежат государству). Последний задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как установило следствие, экс-президент ЗАО СК «Си Трайдент» совместно с бывшим директором компании Zealand Holdings Inc. и другими должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины, с нарушением требований Законов Украины «О холдинговых компаниях в Украине», «Об управлении объектами государственной собственности », используя доверенность Мининфраструктуры Украины, осуществили отчуждение по заниженным ценам морских торговых судов African Lark, Etna, Elbrus и Everest, переданных Министерством транспорта Украины в качестве взноса в уставный фонд МХК «Си Трайдент».

По данным Бюро, в результате таких действий государству причинен ущерб на общую сумму более 219 млн грн, что подтверждено выводами судебно-экономической экспертизы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года после передачи соответствующих материалов из Генеральной прокуратуры Украины по подследственности.
ForUm

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