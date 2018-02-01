В Новой Каховке в среду, 31 января, поздно вечером на одном из предприятий произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого пострадали 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Около 21:45 в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных лиц и слышны звуки, похожие на выстрелы. На место происшествия выехали руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранников предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены 6 человек. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Как сообщил начальник областного главка полиции Артур Мериков, в настоящее время участники конфликта находятся в Новокаховском отделе полиции. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство) и ч.2 ст.345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.