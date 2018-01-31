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На заседании подконтрольного Кремлю Гагаринского районного суда Севастополя по делу Игоря Мовенко, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, допросили двух свидетелей обвинения: сотрудника российской ФСБ и двух студентов.

Как сообщает Крым.Реалии, допрошенный сотрудник ФСБ Алексей Мурса осуществлял обыск в квартире Мовенко. При этом он отрицал, что после обыска приглашал на «беседы» и оказывал психологическое давление.

Также в ходе заседания допросили двух студентов, которые состоят в группе «Крым – Украина» и видели комментарии Мовенко. Оба сочли записи экстремистскими. При этом оба свидетеля сообщили, что являются сторонниками «присоединения Крыма к России», а в группу «Крым – Украина» добавились ради интереса.

Сообщается, что в дальнейшем в ходе заседания выяснилось, что родной брат одного из этих свидетелей – сотрудник ФСБ.

Также на заседании допросили понятого, который присутствовал на обыске. Он подтвердил, что Мовенко при проведении следственных действий был в наручниках и ограничен в передвижении.

Следующее заседание запланировано на 5 февраля.

Игоря Мовенко 16 декабря 2016 года задержали и увезли в управление ФСБ в Севастополе.

В сети YouTube 9 сентября появилось видео, снятое на месте происшествия женой потерпевшего. По ее словам, Игоря Мовенко избил мужчина из-за символики батальона «Азов», наклеенной на велосипед крымчанина.

Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.
ForUm

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