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33 атлета будут представлять Украину на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Республика Южная Корея), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Именно столько спортсменов выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта, завоевав соответствующие лицензии, дающие право участия в главных спортивных стартах четырехлетия, и вошли пока в заявку олимпийской сборной Украины, которую утвердил Международный олимпийский комитет и оргкомитет игр-2018», – говорится в сообщении.

В НОК отметили, что наши олимпийцы будут соревноваться с лучшими атлетами планеты в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

С поименным составом национальной Олимпийской сборной команды Украины можно ознакомиться на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Напомним, XXIII  зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

 
ForUm

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