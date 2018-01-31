За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны оккупантов, в результате которых погиб один украинский воин, еще двое - получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении враг из 82-мм минометов и гранатометов вел огонь по позициям нашим защитникам неподалеку Песок.

На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - у Водяного.

«В общем, за минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны оккупантов. К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое - получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за Украину», – сказано в сообщении.