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Вчера, 29 января, следователи управления защиты экономики в Киеве Главного следственного управления Нацполиции задержали за получение взятки чиновника ПрАТ «Киевводоканал» и двух его «помощников». Об этом на своей странице в Facebook сообщил  пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, задержанные получили взятку на общую сумму 173 тысяч гривен. Часть неправомерной выгоды получили в виде компьютерной и бытовой техники, стоимость которой составляет 140 тыс. гривен, а часть в виде денег - 33 тыс. гривен.

Правоохранители установили, что руководитель одного из структурных подразделений «Киевводоканала» из своих посредников организовал дополнительный способ «заработка» денег, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

За определенное вознаграждение он «закрывал» глаза на правонарушения и не принимал меры административного воздействия в отношении субъектов хозяйствования. В частности по не начислению штрафных санкций за сброс в канализационную сеть сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ. Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
ForUm

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