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Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал Национальному агентству по управлению активами (АРМА) документы о движимом имуществе резиденции «Межигорье», которое арестовано в рамках уголовного дела.

Об этом Укринформу руководитель подразделения Сергей Горбатюк.

«В течение прошлого года мы, начиная с марта, пять раз отправляли им (АРМА - ред.) запрос с просьбой сообщить о возможности управления имуществом резиденции. В ноябре они написали, что им нужна информация обо всем имуществе, которое имеется в резиденции «Межигорье». Уже 26 января текущего года мы отправили им постановления суда об аресте имущества и протоколы осмотра с указанием этого имущества», - сказал он.

Горбатюк рассказал, что в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам хищения государственного имущества для строительства «Межигорья», было арестовано все движимое имущество резиденции – от картин, автомобилей до ложек. Всего в перечень входят тысячи предметов.

В то же время документы по недвижимости «Межигорье» проходят по другому уголовному делу по подозрению экс-президента Виктора Януковича и его окружения в завладении резиденцией. Это дело находится в ведении Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Поэтому остальные документы, необходимые для управления «Межигорьем», АРМА должно получить у этого управления ГПУ, отметил Горбатюк.

В свою очередь сотрудник Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, что уголовное дело по подозрению Януковича в завладении резиденцией в конце ноября прошлого года было передано в Национальное антикоррупционное бюро.

«Уголовное дело, которое касается «Межигорья», передано по подследственности в НАБУ, поэтому мы не имеем большее отношение к этому делу», - отметил собеседник агентства.

Пока созданное в октябре 2017 Национальное агентство по управлению активами занимается сбором документов, необходимых для управления бывшей резиденцией Януковича, все недвижимое и движимое имущество находится на ответственном хранении общественной организации «Межигорье».
ForUm

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