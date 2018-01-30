В пригороде Ивано-Франковска, в селе Хриплин на улице Элеваторной башенный кран упал на кабину грузовика, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

В результате падения крана весом в 60 тонн кабину полностью сплющило.

В то же время начальник Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок Ярослав Лучко заявил, что кран упал из-за сильного порыва ветра, сообщает «Галицький кореспондент».

«Из-за сильного ветра сорвало кран, его протянуло 30 метров. В кабине находились работники стрыйского отделения, которые должны были получить инструменты и поехать на работу. Это работники со стрыйского отделения. Кран здесь всегда стоял. Железная дорога - это зона повышенной опасности, поэтому в таких случаях всегда есть возмещение родственникам погибших», – подчеркнул он.

В свою очередь начальник оперативно-координационного центра областного управления ГосЧС Петр Василик, рассказал, что в 09:07 к ним поступило сообщение от «скорой» об этом событии.

«Кран упал на автомобиль подрядчика. В кабине находились водитель и пассажир, а еще 7 человек - в кузове. С ними общаются психологи. Люди были шокированы и благодарили Бога, что кран не упал на кузов», - подчеркнул он.