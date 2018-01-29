Отремонтированный фасад Дома профсоюзов в Киеве откроют 1 марта.

Об этом заявил глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа, сообщает Укринформ.

«С 1 марта будет открываться фасад Дома профсоюзов. А внутренние работы будут продолжаться», - сказал Работа.

Он отметил, что в здании не будет кафе или развлекательных центров, а «комнаты для музея Революции будут предусмотрены».

Он добавил, что внутренние работы в здании планируется завершить ко Дню Независимости.

Напомним, Дом профсоюзов почти полностью сгорел 18-20 февраля 2014 во время событий Революции достоинства.