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Вчера, 28 января, в РФ на акциях протеста оппозиционного политика Алексея Навального «Забастовка избирателей» в разных городах задержали 350 человек.

Как сообщает «ОВД-Инфо», в Москве задержали 16 человек. В частности были задержаны Алексей Навальный и член его федерального штаба Николай Ляскин. Позже всех отпустили. На Ляскина составили протокол о нарушении статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), Навального отпустили без протокола под обязательство о явке.

В Санкт-Петербурге задержали 19 человек, Волгограде – 65 человек, Кемерове – 31,

Мурманске – 23, Петрозаводске – 13 человек, Томске – 12 человек, Уфе – 66, Чебоксарах – 51 человек.

В последствии почти всех задержанных отпустили без составления протоколов.

Напомним, 28 января в РФ состоялись акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального - «Забастовка избирателей», целью которого является убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ в марте.
ForUm

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