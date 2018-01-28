также в разделеСпорт
В Лиге Наций сборная Украины сыграет с Чехией и Словакией 71
Сборную Украины торжественно провели на Олимпиаду 46
Украинские спортсмены получили уже 32 лицензии на Зимнюю Олимпиаду 39
МОК сократил число россиян, которых могут допустить на Олимпиаду 93
Пакьяо и Ломаченко ведут переговоры о бое 53
Украинская теннисистка стала самой молодой участницей основной сетки Australian Open 64
Ротань вернулся в «Динамо» 65
42 российских спортсмена обратились в спортивный арбитражный суд 58
Свитолина выиграла турнир в Брисбене 69
Из-за допинга МОК лишил медалей 10 украинских спортсменов 138
Fightnews признал Ломаченко лучшим боксером года 50
Еще 11 российских спортсменов получили пожизненную дисквалификацию 128
Boxing News 24 признал Ломаченко лучшим боксером года 50
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА 47
«Шахтер» опроверг слухи о переезде в Польшу 112
Фьюри разрешили вернуться в бокс 51
Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2018 91
«Динамо» узнало своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы 93

Украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и объединительного поединка за титулы чемпиона мира WBC и WBO, который состоялся в Риге.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам, сообщает УНИАН.

Таким образом Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира. 
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги