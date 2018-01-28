Украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и объединительного поединка за титулы чемпиона мира WBC и WBO, который состоялся в Риге.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам, сообщает УНИАН.

Таким образом Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.

