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В пятницу, 26 января, котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,67-28,70 гривни за доллар.

Об этом сообщает Экономическая правда.  

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 28,55-28,58 гривни;

Евро - 35,58-35,61 гривни;

Российский рубль - 0,5110-0,5118 гривни.

Курс доллара США к евро, поднявшийся накануне на заявлениях американского президента Дональда Трампа, перешел к снижению на торгах в пятницу.

Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,2423 доллара по сравнению с 1,2396 доллара на закрытие предыдущей сессии. В четверг доллар подорожал на 0,1% относительно европейской валюты.

Трамп заявил в четверг, что рассчитывает на рост курса доллара США.

«Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар», - сказал он в Давосе в интервью CNBS.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 26 января на уровне 28,74 гривни.
ForUm

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